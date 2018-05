Vlasti u Ugandi tragaju za leopardom iz nacionalnog parka Queen Elizabeth, koji je zgrabio i pojeo malenog sina čuvara parka, javljaju svjetski mediji.

Trogodišnji dječak bio je pod nadzorom dadilje u neograđenom dijelu nacionalnog parka za osoblje u petak navečer, kada ga je leopard zgrabio. Glasnogovornik vlasti Bashir Hangi izjavio je da je dijete slijedilo dadilju, koja je izašla iz područja za osoblje:



"Dadilja nije primijetila da ju je dijete slijedilo. Čula je njegove vriskove i intervenirala, ali bilo je prekasno i leopard je nestao u grmlju. Sljedećeg dana pronašli smo dječakovu lubanju".



"Čim jednom okusi ljudsko meso, pokušat će to opet učiniti"



"Potraga se nastavlja i namjera nam je uhvatiti leoparda i ukloniti ga iz divljine, jer čim jednom okusi ljudski meso, pokušat će to opet učiniti", dodao je Hangi.



Queen Elizabeth je najposjećeniji nacionalni park u Ugandi. Do napada je došlo samo tjedan dana nakon što je vlasnika britanskog safari parka napao lav u Južnoafričkoj Republici, prenosi SB.



Mike Hodge (71) pretrpio je lom čeljusti nakon napada u parku za životinje Marakele u Thabazimbiju. Na internetu je objavljena uznemirujuća snimka koja prikazuje prestravljene turiste kako vrište i pozivaju u pomoć dok lav napada Hodgea, koji je pokazivao park posjetiteljima. Desetogodišnji lav Samba ubijen je nakon napada.



