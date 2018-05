(24SATA.INFO)

Njemačkoj bi do kraja slijedećeg desetljeća moglo nedostajati 4,9 miliona radnika, a ovaj nedostatak njemačku ekonomiju bi mogao koštati 525 milijardi eura, proizlazi iz studije savjetničke kompanije Korn/Ferry, kako prenose njemački mediji u ponedjeljak.

"Najveću štetu od nedostatka radne snage mogle bi pretrpjeti kompanije u uslužnom sektoru, uključujući i finansijski sektor. kojima bi do 2030. godine moglo nedostajati 1,2 miliona radnika", proizlazi iz studije Nedostatak talenata savjetničke kompanije Korn/Ferry, a koju citiraju njemački mediji, prenosi Al Jazeera.



Isto tako će biti pogođena mašinska industrija, glavna njemačka izvozna grana.



Nadalje se navodi kako će od evropskih država biti najjače pogođena nedostatkom radne snage.



Najveći manjak radnika se već sad osjeti u inženjerskim sektorima odnosno kod apsolvenata prirodnjačkih smjerova na univerzitetima.



Zanimljivo je kako će se do kraja slijedećeg desetljeća povećati i potražnja za radnicima sa srednjom i nižom kvalifikacijom, a ne samo za visokospecijaliziranom radnom snagom.



Predstavnici njemačkog srednjeg poduzetništva, koje zapošljava najveći broj radnika u državi, apelirali su na saveznu Vladu da kontramjerama utječu na smanjenje problematike nedostatka radne snage, i to smanjenjem birokratije i promjenama njemačkog obrazovnog sistema.



U prvom kvartalu ove godine u Njemačkoj je, prema informacijama Saveznog ureda za rad u Nirnbergu, bilo nepopunjeno 1,2 miliona radnih mjesta, pri čemu se uglavnom radi o nedostatku kvalificirane i visoko kvalificirane radne snage.

