Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da nema sumnje da će sudbina čovječanstva biti određena rezultatima ispita koji čovječanstvo polaže na slučaju Palestine i Jerusalema.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

“Pitanje Palestine i Jerusalema nije pitanje samo jednog naroda, niti jednog grada ili regije. Zbog zla, nasilja i nepravde kojoj su izloženi, Palestinci su postali simbol svih ugroženih i obespravljenih ljudi u svijetu“, poručio je Erdogan u obraćanju na svečanoj dodjeli Međunarodnih nagrada Maslinove planine za mir i promociji dokumentarca “Posljednje stoljeće Jerusalema“.



Ističući da su žene u Turskoj kreirale Platformu za Jerusalem, Erdogan je kazao da to najavljuje sigurnu pobjedu palestinske borbe jer je pola posla uspješno završeno čim se žene prihvate bilo kog problema.



Optuživši Izrael za pokušaj legitimizacije i legalizacije okupacije palestinske zemlje i zločina nad Palestincima, Erdogan je kazao da pasivno ponašanje međunarodne zajednice spram patnje palestinskog naroda predstavlja naznaku budućnosti u kojoj niko neće biti siguran.



“Licemjerstvo međunarodne zajednice, a posebno međunarodnih organizacija za očuvanje mira i sigurnosti u svijetu, više se ne može skrivati. Naprotiv, to je doseglo nivo da se više ne može tolerirati. Na to nepoštenje mi odgovaramo porukom da je svijet veći od pet velikih sila“, poručio je Erdogan.



Prvi čovjek Turske Erdogan poručio je kako je neophodna reforma Ujedinjenih nacija (UN) neminovna jer je postalo odveć jasno da ta organizacija ne može ispunjavati zadaću koju ima.



"Sistem koji sigurnost cijelog svijeta prepušta interesima pa čak i užitak pet zemalja, ne može biti održiv. Neophodna je i obavezna reforma Ujedinjenih nacija", rekao je Erdogan.



Podsjetivši da je Turska unutar svojih granica zbrinula 3,5 miliona sirijskih izbjeglica, Erdogan je kazao da će ta zemlja i dalje pružati pomoć svojim komšijama i braći, bez obzira da li će joj međunarodna zajednica pomoći u tome.



“Nastavit ćemo pomagati i nemamo problema. Do sada smo utrošili 31 milijardu dolara i to smatramo svojom ljudskom obavezom. Dobro će se dobrim vratiti, bez obzira da li će doći obećani euri sa Zapada. Do sada su dali 1,85 miliona eura, od obećanih šest miliona. To je taj Zapad i treba ih dobro upoznati. Ja sam ih dobro upoznao u svom premijerskom i predsjedničkom životu“, kazao je Erdogan.



On je dalje poručio da će Turska nastaviti svojim putem i pomagati svim ugroženim ljudima Palestine, Sirije, Afrike i drugih regija.



Prisjetivši se svoje ranije posjete Palestini, Erdogan je kazao da su izraelske snage pregledale njegova vozila i neadekvatno se odnosili prema delegaciji, ali da mu je tadašnji izraelski premijer Ariel Šaron na bilateralnom susretu otkrio da je najviše uživao u zadacima tenkiste dok su ubijani Palestinci.



“Možete li zamisliti to? Takav je karakter kod tih ljudi, takvi su. Šta poslije bi? Ispaštao je višestruko zbog kletvi nevinih ljudi. Zato moramo biti pravedni, pošteni i drugima ne činiti slo. Naše je da dižemo glas za našu braću Palestince i da budemo uz njih“, zaključio je Erdogan.





(AA)