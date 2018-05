Oružani sukob SAD i Sjeverne Koreje i dalje je jedna od opcija, izjavila je izaslanik SAD pri UN Nikki Haley.

Nikki Haley / 24sata.info

Ona je tokom gostovanja na "CBS News" na pitanje da li može da potvrdi da se čini kako je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa spremna za rat sa Pjongjangom odgovorila da niko ne želi rat, ali da to "ostaje opcija".



"Niko ne želi rat. Predsjednik ne želi rat. Ja ne želim rat. Ali je to opcija", rekla je Haley.



Izjava Haley uslijedila je samo nekoliko časova nakon što su iz Ministarstva spoljnih poslova Sjeverne Koreje optužili SAD da "kvare atmosferu smirivanja tenzija" i da "namjerno provociraju Sjevernu Koreju u vrijeme kada se situacija na Korejskom poluostrvu kreće ka miru i pomirenju".



Nakon posljednjih izjava zvaničnika SAD, uključujući Trumpovu izjavu da je volja Pjongjanga da nastavi sa pregovorima o denuklearizaciji rezultat sankcija i pritiska, portparol sjevernokorejskog Ministarstva upozorio je da Washington ne bi trebalo da miroljubive namjere Sjeverne Koreje pogrešno shvati kao znak slabosti i nastavi sa pritiskom i prijetnjama silom protiv Pjongjanga, prenio je "Sputnjik".



Južnokorejska novinska agencija "Jonhap" prenijela je ranije da će se Trump i lider Sjeverne Koreje Kim Jong Un vjerovatno sastati u Singapuru sredinom juna.



Trump je u petak, 4. maja, potvrdio da su datum i mjesto sastanka izabrani, ali nije iznosio više detalja.



Kim se prošlog mjeseca sastao sa predsjednikom Južne Koreje Mun Jae Inom u selu Panmundžom, na granici dvije Koreje. Kim i Mun su nakon sastanka potpisali Deklaraciju mira, prosperiteta i jedinstva na Korejskom poluostrvu, kojom su se obavezali da zajedno rade na formalnom završetku Korejskog rata, koji je vođen od 1950. do 1953. godine.



Pjongjang, Seul, Peking i Washington nikada nisu postigli mirovni sporazum kojim bi se zvanično završio Korejski rat.





(SRNA)