Zamjenik premijera i glasnogovornik Vlade Republike Turske Bekir Bozdag poručio je danas kako je skandalozni zahtjev francuskih pisaca i pojedinih političara da se iz Kur'ana izbrišu određeni odlomci, barbarizam, primitivizam i neupućenost bez premca.

Foto: Anadolija

"Bivši francuski predsjednik, zakleti neprijatelj islama Sarkozy u grupi sa 300 pisaca i političara, uz optužbe da 'šire neprijateljstvo prema jevrejima' tražili su da se iz Kur'ana izbrišu određeni ajeti. To su najveće budale 21. stoljeća. To su barbari i Ebu Džeheli ovog stoljeća. Oni su zapadnjačka verzija ISIS-a", poručio je Bozdag.



Bozdag je u poruci na Twitteru dodao da Sarkozy i svi neprijatelji islama da se skupe nikada neće izmijeniti ništa iz Kur'ana niti bi ikada mogli kreirati nešto slično nekom od odlomaka iz Božije objave.



“Mnogi Ebu Džeheli, znatno jači i opasniji neprijatelji islama Sarkozyja, su pokušali uništiti ili falsificirati ili pak izbaciti neke odlomke iz Kur'ana, ali nisu uspjeli. Svi oni su nestali, a Kur'an i dalje postoji i postojat će sve do Sudnjeg dana“, poručio je Bozdag.





(AA)