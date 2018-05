Predsjednik Rusije Vladimir Putin prisustvovaće utakmici kojom će biti otvoreno Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji ove godine, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Vladimir Putin / 24sata.info

On je rekao da će Putin sigurno prisustvovati otvaranju Svjetskog prvenstva i utakmici koju će odigrati fudbalske reprezentacije Rusije i Saudijske Arabije.



Peskov je dodao da će prisustvo predsjednika Rusije na ostalim utakmicama Svjetskog prvenstva "zavisiti od toga kako će se razvijati situacija", prenio je "Sputnjik".



Utakmica između Rusije i Saudijske Arabije igraće se na "Stadionu Lužnjiki" u Moskvi 14. juna.



Direktor Lokalnog organizacionog komiteta Aleksej Sorokin ranije je izjavio da je do sada prodato 89 odsto karata za utakmice na Svjetskom prvenstvu.



Svjetsko prvenstvo u fudbalu održaće se od 14. juna do 15. jula u 11 ruskih gradova.





(SRNA)