Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da bi njegova zemlja danas bila među 10 najvećih ekonomija u svijetu da je odmah poslije Drugog svjetskog rata bilježila napredak koji postiže posljednjih godina.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Da je Turska odmah nakon Drugog svjetskog rata imala sigurnost i stabilnost kao i napredak koji postiže posljednjih 16 godina, danas bi bila jedna od deset najvećih svjetskih ekonomija. Sada smo 17. najveća ekonomija u svijetu, a bili smo na 24. mjestu. Ni ovo nije dovoljno, i zato ćemo ući među 10 najvećih ekonomija svijeta", rekao je Erdogan u obraćanju na otvaranju obnovljene čuvene Egipatske pijace (Misir čaršija) u Istanbulu.



Podsjetio je da je nedavno boravio u posjeti Južnoj Koreji, napominjući kako je ta zemlja nakon Drugog svjetskog rata razvila strategiju razvoja i napretka koja, kako je kazao, drugima može biti veoma dobar primjer.



Dodao je da je fasciniran kako su u toj zemlji do u najsitnije detalje razvili planove od industrijalizacije do same urbanizacije.



Izrazio je nadu da će i Turska u narednom periodu nastaviti sa ekonomskim napretkom koji bilježi posljednjih godina.



"Nadam se da će već ove godine Tursku posjetiti rekordnih 40 miliona turista. Vjerujem da ćemo i u drugim privrednim granama nastaviti sa realizacijom zacrtanih ciljeva", kazao je Erdogan.



Misir čaršija, je poslije "Grand Bazara" najveća natkrivena tržnica u Istanbulu koja se nalazi u dijelu grada Eminonu, nedaleko od željezničke stanice Sirkedži.



Pijaca je izgrađena 1660. godine po nalogu sultanije Turhan, majke sultana Mehmeda IV, na mjestu stare venecijanske pijace.





(AA)