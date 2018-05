Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je kako iz budžeta Evropske unije (EU) ne treba odvojiti niti jednog centa za migrante.

Viktor Orban / 24sata.info

Orban, koji je poznat po stavovima i politici protiv migranata, u sedmičnom obraćanju na radiju Kossuth, zaprijetio je EU-u.



On je kazao da u slučaju da bude nezadovoljan nacrtom budžeta EU-a za period od 2021. do 2027. godine, njegova zemlja će koristiti glas "protiv" u Evropskom vijeću.



"Smatramo da EU ne treba odvojiti ni centra za migrante", rekao je Orban, te dodao kako druge zemlje koje to žele, mogu podržati migrante iz svojih nacionalnih budžeta.



Naglasio je kako EU ne treba umanjivati sredstva namijenjena za regionalni razvoj i istraživanja, te ta sredstva proslijeđivati "zemljama koje su prihvatile migrante".



Orban je poručio kako će on braniti suverenitet svoje zemlje, a evropskim zvaničnicima je poručio: "Mi smo demokrati, a oni su birokrati."



Zemlje južne Evrope suočavaju se sa problemom sve većeg broja tražitelja azila. Dok Evropska komisija za rješavanje ovog problema očekuje izdvajanja iz zajedničkog budžeta, pojedine zemlje, prvenstveno Mađarska, tome se protive.



Za ustvajanje budžeta EU za period od 2021. do 2027, potrebna je podrška svih članica zemalja Unije.





(AA)