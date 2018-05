Američki predsjednik Donald Trump je lično vratio advokatu 130.000 dolara kojima je advokat platio šutnju porno glumice Stormy Daniels o aferi sa Trumpom, izjavio je njegov pravni savjetnik Rudy Giuliani, prenosi BBC.

Foto: 24sata.info

To je suprotno od onoga što je Trump govorio da nije ni znao za isplatu koju je obavio njegov advokat Michael Cohen uoči kampanje za predsjedničke izbore 2016. godine. Trump, također, negira da je imao seksualne odnose s glumicom 2006. godine.



Giuliani kaže da u te svrhe nije korišten novac za predsjedničku kampanju, što se smatra ključnim pitanjem. Bivši gradonačelnik Njujorka se pridružio Trumpovom pravnom timu i o slučaju je govorio za televiziju Fox. Informacijom da nije korišten novac iz kampanje, Trumpov tim želi dokazati da nije bilo nikakvog kršenja zakona, jer bi isplata koju je obavio Cohen mogla biti nezakoniti doprinos kampanji.



- To nije bio novac od kampanje. Govorim vam činjenicu koju ne znate. Nije novac od kampanje. Novac je išao preko pravne firme i predsjednik ga je vratio - rekao je Giuliani. Novac je isplaćen tokom sedam mjeseci.



On je dodao da Trump nije znao detalje, ali je znao da je generalno Cohen zadužen "za brigu o ovakvim stvarima“.



Trump je prije mjesec dana na izričito pitanje da li je znao za isplate glumici odgovorio odrično. Izjave koje je dao Giuliani izazivaju sumnju da je Trump vraćao skriveni zajam, a u podacima o njegovim finansijama nema podataka o dugu advokatu Cohenu.



Advokat glumice Michael Avenatti je rekao da Amerikanci trebaju biti bijesni zbog ovih tvrdnji.



- Trump je očito učestvovao u kršenju zakona i mora trpjeti posljedice zbog laži i obmanjivanja američke javnosti – rekao je.







(fena)