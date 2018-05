Avion se srušio pored autoputa u blizini međunarodnog aerodroma Savana/Hilton Hed.



Hitna služba izjavila je da se avion C-130 srušio pored raskrsnice autoputa 21 i ulice Krosgejt.



Do nesreće je došlo u 11:28 po lokalnom vremenu tokom probnog leta za Arizonu.



Svjedoci su izjavili da se avion srušio nedugo nakon polijetanja.



Putevi oko mjesta pada aviona su zatvoreni i stanovnici su upućeni da izbjegavaju to područje.



Fotografije i snimci s mjesta incidenta prikazuju gusti crni dim koji se širi iz olupine aviona.



Avion je pripadao vazdušnim snagama nacionalne garde (ANG), odnosno njenom 165. krilu sa sjedištem u gradu Savana.



Na društvenoj mreži Twitter objavljen je snimak trenutka pada aviona, na kojem se vidi da avion pada direktno, bez ikakvog upravljanja, a potom se sa mjesta nesreće uzdiže ogroman oblak dima.

BREAKING: Video shows the crash of a large military plane near Savannah in the U.S. state of Georgia; at least 5 dead pic.twitter.com/w6f1aGaJUY