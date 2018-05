Na fotografijama dvojice lidera, na kojima se oni pozdravljaju i hodaju zajedno na granici u Panmundžomu, vidi se da je Kim niži od predsjednika Muna, uprkos svojoj famoznoj frizuri

Foto: 24sata.info

U zvaničnim podacima navodi se da je predsjednik Sjeverne Koreje Kim Jong Un visok 170 centimetara, ali izgleda da ove brojke nisu tačne i da je on niži za čak 5 centimetara.



Historijski samit dvije Koreje, koji je održan 27. aprila u pograničnom selu Panmundžom, otkrio je dugo skrivanu tajnu o Kim Jong Unu.



Naime, na fotografijama sa samita na kojima su predsjednici dvije Koreje, vidi se da je Kim niži od Mun Jae Ina, koji je visok 167 centimetara, piše Daily Mail. To znači da sjevernokorejski diktator nema više od 165 centimetara, čak pet centimetara manje njego što tvrdi Sjeverna Koreja.



Nijedan od korejskih lidera na samitu nije nosio cipele sa većom potpeticom od one uobičajene za muškarce.



Visina muškaraca iz dinastije Kim je osjetljiva tema u Sjevernoj Koreji. Otac sadašnjeg lidera Kim Jong Il, koji je bio visok 158 cm, nosio je kubanske cipele kako bi izgledao viši.



O Kimovoj visini govorio je i američki predsjednik Donald Trump prošle godine, kada su se njih dvojica prepucavali.



- Zašto bi me Kim Jong Un vrijeđao nazivajući me starcem? Ja njega nikad ne bih nazvao niskim i debelim - napisao je prošle godine u novembru Trump na Twitteru.



Nakon toga Trump je Kima nazvao "malim raketašem", ali su ova prozivanja sada iza njih. Trump i Kim trebalo bi uskoro da se sastanu, a njihovi odnosi su postali mnogo bolji.



Kao i Kim, i Trump je bio optužen da laže o svojoj visini. Na njegovoj dozvoli iz 2012. piše da je visok 187 cm, ali je njegov doktor u medicinskom izvještaju u januaru naveo da predsjednik ima 190 cm.



Na fotografijama na kojima Trump stoji pored bivšeg predsjednika SAD Baracka Obame, koji je 185 cm visok, vidi se da Trump nema 190 cm.



Trump je svakako najviši od svih svjetskih lidera, dok je Kim ubjedljivo najniži i visok je isto kao i njemačka kancelarka Angela Merkel.



Predsjednik Rusije Vladimir Putin visok je 170 cm, dok je predsjednik Kine Si Đinping visok 175 cm. Francuski predsjednik Emanuel Macron ima 177 cm.









(Telegraf)