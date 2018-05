Iranski zvaničnici su izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nazvali „zloglasnim lažljivcem“ zbog tvrdnji koje je iznio o navodnom iranskom tajnom programu razvoja nuklearnog naoružanja.

Benjamin Netanyahu / 24sata.info

Bahram Ghasemi, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je da su Netanyahuove tvrdnje da su zvaničnici u Teheranu lagali o iranskim nuklearnim ambicijama “izlizane, beskorisne i sramotne“.



Iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif ranije je izjavio da je cilj Netanyahuovih navoda utjecati na Trumpovu odluku o povlačenju iz nuklearnog sporazuma.



On je dodao da su dokumenti o kojima Netanyahu govori zapravo ponavljanje starih navoda o iranskoj nuklearnoj prošlosti koje je Međunarodna agencija za atomsku energiju već riješila.



Netanyahuovi navodi su podijelili zapadne sile, 11 dana prije nego što Sjedinjene Američke Države trebaju odlučiti da li će se povući iz nuklearnog sporazuma s Iranom iz 2015. godine.



Francuski zvaničnici su kazali da su neke od tih informacija objavljene još 2002. godine i podvukli važnost opstanka tog sporazuma, izvještava BBC.



Amerikanci, međutim, kažu da je to dokaz da sporazum nije izgrađen na iskrenim temeljima.



Američki predsjednik Donald Trump, koji se protivi tom sporazumu, do 12. maja treba odlučiti da li će povući SAD iz njega ili ne.



Druge potpisnice, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, smatraju da se Iran pridržava sporazuma i da sporazum treba opstati.





(FENA)