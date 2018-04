Grčka je na putu da se oporavi od ekonomske depresije, ali dugoročne perspektive su umjerene zbog čega mora da sprovede dodatne reforme.

To je saopštila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).



Generalni sekretar OECD-a, Anhel Gurija, kaže da bi grčka ekonomija trebalo da ove godine poraste po stopi od 2,0 odsto, a 2019. godine po stopi od 2,3 odsto, jer zemlja izlazi iz osmogodišnje finansijske krize, prenosi agencija AP.



On je, pak, upozorio da ne smije doći do usporavanja u tempu sprovođenja ekonomskih reformi.



Gurija je danas u Atini razgovarao sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom povodom predstavljanja ekonomskog izvještaja OECD-a za Grčku, u kom se navodi da su, uprkos jačanju grčke ekonomije, siromaštvo i nejednakost i dalje na visokom nivou, dok utaja poreza ugrožava rast.





(24sata.info)