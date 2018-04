Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je danas u Istanbulu kako su izbori 24. juna ove godine prelomna tačka za Tursku. Erdogan je rekao kako "infrastruktura Turske za ulazak u novu eru spremna".

Erdogan je danas u Istanbulu govorio na Kongresu asocijacije žena Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u Istanbulu, a tom prilikom se dotakao predstojecih prijevremenih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, koji će u ovoj zemlji biti održani 24. juna.



"Izbori 24. juna su prelomna tačka za Tursku. Naša zemlja ulazi u novu eru i sva naša infrastruktura za novu eru je spremna. Mi smo uvijek spremni, no opozicija još uvijek nije odlučila ko joj je kandidat. U međusobnom su sukobu, ne znaju šta rade, kao ni to šta će raditi", poručio je Erdogan.



Erdogan je također kazao kako žene trebaju biti utjecajnije u politici, ali isto tako da ih više treba biti i u parlamentu.



"Ono što želimo jeste da žene budu utjecajnije u politici, participativnije i da ih više vidimo i kao zastupnice u parlamentu", poručio je Erdogan.



Dodao je također kako će jedan od prvih poslova u narednom periodui biti započeti gradnju Kanala Istanbul. Radi se o umjetnom komunikacijskom kanalu koji će biti izgrađen paralelno s Bosforom, a spajaće Crno more s Mramornim.





