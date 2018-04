Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je u petak kako vjeruje da je sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un "ozbiljan" prema denuklearizaciji.

Mike Pompeo / 24sata.info

Pompeo je, međutim, upozorio da su "obećanja davana" i potom prekršena u prošlosti.



On je govorio u sjedištu NATO-a u Bruxellesu tokom svog prvog putovanja u inostranstvo u svojstvu šefa američke diplomatije.



On se nedavno sastao s Kim Jong Unom u Sjevernoj Koreji.



Danas su čelnici Sjeverne i Južne Koreje najavili da će zajednički raditi na denuklearizaciji poluotoka i na zvaničnom okončanju Korejskog rata. Njihov istorijski samit završen je, međutim, s malo konkretnih detalja kako oni namjeravaju ostvariti taj ambiciozni cilj, prenosi Associated Press.





(FENA)