Izbjeglička agencija UN-a u petak je uputila hitan apel Grčkoj da stvori više prihvatnih kapaciteta u pograničnoj regiji s Turskom koja je zabilježila nagli rast prelazaka tražilaca azila iz Sirije i Iraka u posljednjim mjesecima.

UNHCR je saopćio da su postojeći kapaciteti u graničnoj regiji Evros preopterećeni nakon što je broj novih dolazaka buknuo na 29.000 ljudi do sada u ovom mjesecu, što predstavlja polovinu od procjenjene brojke dolazaka za kompletnu 2017. Izbjeglice su nakrcane u lokalne policijske atanice, često u lošim uvjetima, saopćila je agencija, dok je jedini prihvatni centar u regiji već popunjen daleko iznad svog kapaciteta od 240 ljudi.



"Neki od onih u policijskom pritvoru drže se duže od tri mjeseca. Uslovi su očajni i usluge su ograničene", navodi UNHCR u saopćenju.



Po prvi put u nekoliko godina, broj ljudi koji koji su prešli sjevernu granicu sada je nadmašio broj onih koji su stigli na grčke otoke, sudeći po brojkama UNHCR-a, dok agencija navodi da je samo osam ljudi poginulo do sada u ovoj godini pokušavajući da pređe rijeku Evros koja se proteže duž granice s Turskom.



Brojni trgovci migrantima promjenili su rute prema regiji Evros umjesto otocima na istoku Egejskog mora, gdje je većina migranata spriječena da putuje na grčko kopno zbog sporazuma postignutog u martu 2016. između Evropske unije i Turske o suzbijanju priliva ljudi koji se kreću prema Evropskoj uniji.



UNHCR je predložio urgentno povećanje kapaciteta u prihvatnom centru u regiji Evros, kao i poboljšanje uslova u objektima i usluga u njima, uspostavu mobilnih prihvatnih i identifikacijskih centara i prebacivanje djece bez pratnje odraslih u sigurne prihvatne centre.



Nije bilo nikakve trenutne reakcije grčke vlade, prenosi Associated Press.





