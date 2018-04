Američki Senat potvrdio je u četvrtak Mikea Pompea kao novog državnog sekretara američkog predsjednika Donalda Trumpa, dajući bivšem direktoru CIA-e ključnu ulogu u bavljenju američkim vanjskopolitičkim izazovima kao što su Sjeverna Koreja i Iran.

Mike Pompeo / 24sata.info

Pompeo, bivši oficir američke vojske i republikanski kongresmen, smatra se Trumpovim lojalistom s reputacijom vanjskopolitičkog jastreba.



On je već duboko angažovan u diplomatiji. Trump je poslao Pompea u Sjevernu Koreju prije tri sedmice kako bi se sastao s čelnikom te zemlje Kim Jong Unom, uoči samita s američkim predsjednikom posvećenom nuklearnom programu Pyongyanga.



Senatori su glasali s 57 naprema 42 glasa u korist Pompea, čije je imenovanje suočeno sa žestokim protivljenjem Demokrata zabrinutih zbog njegove reputacije jastreba i oštrih ranijih izjava protiv homoseksualnosti i islama.



Pompeo će brzo biti prisiljen da se suočava s nizom ostalih međunarodnih izazova, uključujući dugotrajne sukobe u Siriji, Iraku i Afganistanu, kineski ekspanzionizam u Aziji i rusku agresivnost.



Washington također sarađuje s evropskim saveznicima kao što su francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel kako bi odlučio da li da pooštri međunarodni nuklearni sporazum s Iranom.



Pompeo je tijesno izbjegao istorijsko odbijanje Komisije za vanjsku politiku američkog Senata.



Pompeo, koji je postao jedan od Trumpovih najbližih savjetnika tokom njegovih 15 mjeseci na čelu CIA, suočava se sa žestokim protivljenjem Demokrata zabrinutih da bi on mogao previše da se svrsta na stranu predsjednika.



Dok je bio u Kongresu, Pompeo je bio žestoki protivnik iranskog nuklearnog sporazuma.



On je, međutim, izjavio tokom svjedočenja pred komisijom kako je otvoren za popravke u sporazumu, a ne za njegovo poništenje, prenosi Reuters.



(FENA)