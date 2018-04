Danski izumitelj podmornice Peter Madsen u srijedu je proglašen krivim za ubistvo i mučenje švedske novinarke Kim Wall prije nego što je raščerečio njeno tijelo tokom privatnog putovanja podmornicom. On je osuđen na doživotnu robiju.

Sutkinja Gradskog suda Copenhagenha Anette Burkoe objavila je da su ona i dvoje porotnika jednoglasno ustanovili da smrt Wall predstavlja ubistvo, proglašavajući Madsena također krivim za seksualno zlostavljanje i čerešenje loša.



- Sud je ustanovio da je optuženi ubio Kim Wall - izjavila je Burkoe u prepunoj sudnici.



Tokom 12-dnevnog suđenja koje je počelo 8. marta, na sudu se mogla čuti svjedočenja da je Madsen (47) namamio 30-godišnju Wall u svoju podmornicu ručne izrade, obećavajući da će joj dati inrtervju koji je ona tražila mjesecima.



Wall, slobodna novinarka koja je pisala za vodeće magazine i novine, posljednji put je viđena 10. augusta prošle godine kako maše svom dečku i drugim prijateljima na obali dok je podmornica uplovljavala u Baltik.



Njeno raščerečeno rijelo peronađeno je nekoliko dana kasnije u blizini Copenhagena, a ostali djelovi tijela su pronađeni u plastičnim vrećama u oktobru.



- Ovdje je riječ o ciničnom i planiranom seksualnom zlostavljanju i brutalnom ubistvu nasumične žene, koja je zbog svog novinarskog rada prihvatila da plovi u podmornici optuženog - poručila je Burkoe u sudnici.



U Danskoj smrtna kazna jednaka je presudi od 16 godina zatvora, koja se može produžiti ukoliko to bude neophodno.



Odmah nakon izricanja presude, pravna zastupnica Madsena, Betina Hald Engmark, izjavila je u sudnici da će uložiti žalbu. Sud je naredio da Madsen bude iza rešetaka tokom žalbenog procesa.



- Zadovoljan sam što je sud saslušao ono što sam rekao - izjavio je tružilac Jakob Buch-Jepsen novinarima pred sudom.



Tokom suđenja Madsen je negirao ubistvo, rekavši da je 30-godišnja Wall dlučajno ušla u podmornicu.



On je mjenjao svoju priču nekoliko puta. Prvobitno je izjavio vlastima da ju je izbacio na obalu i da ne zna šta se desilo s njom nakon toga. Tada je tvrdio da je ona poginula nesretnim slučajem kada je udarila glavom u otvor podmornice. Konačno, nakon što su policijski ronioci pronašli njenu odrubljenu glavu u vreći a na njenoj lobanji nije bilo tragova frakture, on je kazao da se ona ugušila nakon kvara u podmornici.



On je također prvobitno nergirao da ju je raščerečio, a potom je to priznao i kazao da je bacio djelove njenog tijela u Baltičko more.



Burkoe je ustanovila neslaganja u njegovom svjedočenju, rekavši da Madsen nije dao objašnjenja "vrijedna vjerovanja". Dodala je da dokazi također pokazuju da je "on pokazao interes za ubijanje i sakaćenje ljudi i pokazao je interes za njihovo čerečenje".



Madsen je tiho slušao dok mu je izricana presuda, gledajući u stol ispred njega.



Tužilac Buch-Jepsen tvrdio je da je ubistvo Wall bilo seksualno motivirano i s predumišljajem jer je Madsen sa sobom nosio alatke koje ne nosi obično tokom plovidbe, uključujući pilu i zaoštrene šarafcigere, prenosi Associated Press.



