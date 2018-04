Sudac u Kanadi i zvanično je naredio da 25-godišnji muškarac osumnjičen da se zario kombijem u pješake u sjevernom djelu Toronta bude uhapšen po deset tačaka optužbe za ubistvo prvog stepena i po 13 za pokušaj ubistva.

Foto: Agencije

Osumnjičeni Alek Minassian saslušao je optužbe na kratkom ročištu pred sucem u Torontu u utorak.



Minassian je nosio bijelo zatvorsko odjelo i ruke su mu bile u lisicama. On je pokazao malo emocija.



Sudac je zatražio od njega da izgovori svoje ime i da kaže da razumije naređenje da nema nikakvog kontakta s ljudima koje je povrijedio u jučerašnjem napadu na prometnoj cesti i trotoaru.



On se nije izjasnio o krivici i naređeno mu je da se vrati u sudnicu 10. maja, prenosi Associated Press.



(FENA)