Uprkos tvrdnjama predsjednika SAD Donalda Trumpa, SAD se aktivno ukopavaju u oblasti istočne obale rijeke Eufrat u Siriji i nemaju namjeru da odu, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Kada je riječ o ekonomskoj rekonstrukciji, za to će biti potrebno vrijeme i uvjeren sam da svi treba da djelujemo u interesu sirijskog naroda i iz poštovanja prema suverenitetu i teritorijalnom integritetu Sirije", rekao je Lavrov.



On je dodao da brojne zemlje "svjesno rade na dezintegrisanju Sirije", prenio je "Sputnjik".



"SAD su objavile da je njihov jedini cilj potiskivanje terorista iz Sirije, da se nanese poraz `Islamskoj državi`, ali, uprkos njihovim tvrdnjama, uprkos tvrdnjama predsjednika Trumpa, SAD se, zapravo, pozicioniraju na istočnoj obali Eufrata i nemaju namjeru da odu", rekao je Lavrov.



On je ranije ocijenio da je Amerika uspostavila kvazi-državu na istočnoj obali Eufrata.



Trump je prije manje od mjesec dana neočekivano najavio povlačenje vojnih snaga iz Sirije, što je kontradiktorno izjavama ostalih američkih zvaničnika, uključujući lidere u Pentagonu i State departmentu.





