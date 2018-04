Liječnici su amputirali nogu palestinskom dječaku čije su fotografije preplavile društvene mreže nakon što su ga ranili izraelski vojnici u sukobima na granici pojasa Gaze s Izraelom.

Foto: 24sata.info

Fotografije 12-godišnjeg Abdela Rahmana Nawafa kako vrišti od boli nakon što je ranjen postavljene su na palestinske i arapske društvene mreže prošle sedmice kada je pogođen u blizini granične ograde.



Pucnjava se desila u utorak navečer tokom sukoba duž granice istočno od Al-Bureija u središtu pojasa Gaze.



On je kasnije prebačen iz pojasa Gaze na Zapadnu obalu na liječenje, ali liječnici nisu bili u stanju da mu spasu nogu.



Pokušavajući da se nasmije dok je ležao u bolničkom krevetu u Ramallahu, Nawaf je kazao da je gađao kamenicama izraelske vojnike u blizini granice kada je bio ranjen.



- Moji prijatelji krenuli su da gađaju kamenicama vojnike u blizini logora Al-Bureij. Pridružio sam im se i počeli smo bacati kamenice. Kratko nakon toga osjetio sam da sam ranjen - kazao je on za AFP.



Rekao je da sanja da bude doktor i da bi još volio ispuniti taj san.



Da bi napustili Gazu radi liječenja na Zapadnoj obali Palestinci moraju dobiti dozvolu od Izraela za koju kritičari tvrde da je previše teško dobiti.



U petak je tinejdžrer iz Gaze, Mohammed Ayoub, ubijen u izraelskoj puščanoj vatri tokom protesta kod granice.



Pogibija 15-godišnjaka i ranjavanje ostale djece izazvali su bjesnu reakciju vodećeg zvaničnika UN-a za mirovni proces.



- Sramno je pucati na djecu. Djeca moraju biti zaštićena od nasilja, ne izložena njemu - napisao je specijalni koordinator UN-a za bliskoistočni mirovni proces, Nikolaj Mladenov, na Twitteru.



Izraelska vojska saopćila je u subotu da je pokrenula istragu incidenta, u skladu sa standardnom procedurom.



Četrdeset Palestinaca u Gazi je ubijeno otkako su izbili protesti velikog obima 30. marta.



Izraelska vojska tvrdi da njeni pripadnici isključivo otvaraju vatru u samoodbrani ili u pokušaju da zaustave demonstrante koji nastoje probiti graničnu ogradu koja odvaja tu teritoriju od Izraela.



Vojska optužuje Hamas da redovno istura djecu na čelo protesta.



- Svake sedmice (Hamas) postavlja djecu i žene na čelo protesta, šaljući ih prema sigurnosnoj ogradi i koristeći ih kao živi štit u realizaciji svojih ciljeva - navodi u saopćenju izraelska vojska.



Izrael decenijama održava blokadu pojasa Gaze tvrdeći kako je ona neophodna da se izoliraju isklamistički vladari te teritorije iz Hamasa.



Kritičari tvrde da to prerasta u kolektivno kažnjavanje njenih dva miliona mještana.





(FENA)