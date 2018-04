Bijeli kombi udario je osam do deset ljudi u Torontu, objavila je lokalna policija. Incident se dogodio u ulici Yonge, nedaleko avenije Finch.

Foto: 24sata.info

Pobjegao nakon incidenta, policija ga pronašla i uhapsila



Kombi se u 13:30 po lokalnom vremenu popeo na trotoar i udario pješake koji su hodali po njemu. Nakon što je udario pješake, kombi se brzo udaljio s mjesta napada. No, kombi je nedugo zatim pronađen u blizini napada, a muškarac koji ga je vozio je odmah uhapšen.



Povrijeđeno 8-10 ljudi, možda ima i mrtvih



Prema prvim informacijama, u incidentu je povrijeđeno osam do deset ljudi. Težina njihovih povreda još uvijek je nepoznata.



Iako nema podataka o smrtno stradalima, BBC javlja kako su na licu mjesta viđeni bolničari kako u kola hitne unose narančastu vreću u kojoj se, po svemu sudeći, nalazi mrtvo tijelo.



Po lokalnim medijima, najmanje četiri osobe ne pokazuju znakove života.



Na terenu policajci naoružani puškama



"Dobili smo dojavu da se bijeli kombi popeo na trotoar te vozio po njemu u smjeru juga po ulici Yonge, južno od avenije Finch. Udario je osam do deset ljudi, brojke još nisu potvrđene", rekao je Gary Long, glasnogovornik policije u Torontu za kanadski Global News.



Na terenu su policajci naoružani puškama i bolničari koji pružaju prvu pomoć unesrećenima.



Policija moli građane da se drže podalje od mjesta događaja.



Ne zna se radi li se o terorističkom napadu.







