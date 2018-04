Evropski komesar za pregovore o pristupanju Johannes Hahn kaže da je Evropska komisija svojom Strategijom proširenja nacrtala jasan put ka jačoj i široj Uniji.

Johannes Hahn / 24sata.info

"Sada je na liderima zemlja regiona da preuzmu loptu", poručio je Hahn, predstavljajući Paket proširenja pred poslanicima Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.



On je izjavio da ostvareni napredak zemalja zapadnog Balkan pokazuje da politika proširenja Evropske unije daje rezulate, ali da nema vremena da se zadovaoljava postignutim već rad mora da se nastavi.



"Strategijom proširenja smo nacrtali jasan put ka jačoj i široj Uniji i u detalje naveli šta pojedine zemlje moraju da urade. Sada je na liderima tih zemlja da preuzmu loptu i trče sa njom", poručio je Hahn.



On je upozorio da na putu ka članstvu u EU nema prečica i da to važi za sve zemlje koje su ocijenjene u izvještaju Evropske komisije.



"Proširenje nije socijani rad. Mi ne činimo našim partnerima uslugu. Tu se radi o interesu EU i stvaranju stabilnosti kroz povezivanje i otvaranje novih mogućnosti za evropske građane i kompanije. Proširenje mora da bude dobitna kombinacija za sve", naglasio je Hahn.



Evropski komesar za pregovore o proširenju je ocijenio da izvještaj Evropske komisije jasno naglašava ključne izazove koje zemlje regiona moraju da riješe kako bi napredovale.



"Puno ostaje da se uradi posebno u vitalnoj oblasti vladavine prava, osnovnih prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala", naveo je Hahn.



On je dodao da na ekonomskom planu zemlje regiona moraju da unaprijede svoju poslovnu i investicionu klimu, kako bi, između ostalog, rješavale i pitanja postojeće visoke nezaposlenosti, posebno među mladima.



Hahn napominje da sktrukturne ekonomske reforme i napredovanje u planovima o povezivanju ostaju ključni za zapadni Balkan.



"Sve zemje moraju snažnije da rade na pomirenju i osiguranju dobrosusjedskih odnosa. Bili smo vrlo jasni da sva otvoreni bilateralni pitanja moraju da budu riješena prije ulaska u EU", naglasio je evropski komesar.



Hahn je zaključio da se rezultati ovako jasne perspektive i zahtjeva EU već mogu vidjeti kada je riječ o prevazilaženju bilateralnih sporova u regionu.





