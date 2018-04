Ruski studenti koji su u Velikoj Britaniji, ne žele se vratiti kući, jer su skeptični prema nedavnoj inicijativi Moskve koja je imala za cilj da ih vrati kući, javlja engleska stranica Radija Slobodna Evropa.

arhiv / 24sata.info

"Ova zamisao može biti interesantna za one koji se osjećaju diskriminisanima ili su pod nekom vrstom pritiska zbog svog porijekla i tužni su što su otišli da studiraju u inostranstvo," kaže Alena Fedotova, koja je na postdiplomskim studijama za komunikaciju na Goldsmiths fakultetu na Univerzitetu u Londonu. "Nemam taj problem. U stvari, ne osjećam nikakvu neprijatnost koja proizlazi iz činjenice da sam iz Rusije".



Ruska agencija Rossotrudnichestvo uputila je 16. aprila apel pod nazivom "Veoma izvjesna dobrodošlica", a sve u svjetlu ranije izjave britanske premijerke Theresa May u kojoj je rekla da London vjeruje da je Rusija "vrlo vjerovatno" otrovala bivšeg špijuna Sergeja Skripala i njegovu kćerku smrtonosnim nervnim agensom.



"Ne razmišljam o povratku u Rusiju kao što su nam predložili", rekao je Timur Kajrov, koji studira izradu mašina na Batajskom univerzitetu, za RSE. "Ne osjećam ništa negativno ovdje. Svi su vrlo ljubazni."



"Zapravo, uopće ne razumijem inicijativu ruske vlade", dodao je on. "Mislim da bi bilo bolje ponuditi ruskim studentima program pod kojim mogu studirati u inostranstvu, a da se nakon toga ako se slažu vrate na posao u Rusiji".



Incident sa Skripalom je posljednji u nizu takvih događaja tokom posljednje decenije koji su u velikoj mjeri narušili odnose Rusije sa Zapadom, a posebno s Ujedinjenim Kraljevstvom.



Neimenovani zvaničnik Rossotrudnichestvo rekao je za RIA Novosti da su mnoge zemlje, posebno u Evropi, pokazale "rusofobne stavove o aktivnostima njihovih sunarodnika".



Prema prijedlogu, studenti koji se vraćaju biće prihvaćeni da studiraju na prestižnom moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose (MGIMO) ili drugim državnim institucijama ili će dobiti poslove na dalekom istoku Rusije.



"Pitanje sigurnosti naših mladih koji studiraju u inostranstvu postalo je kritično," rekla je Oksana Burjak, moderator na konferenciji za novinare Rosstrudnichestva na kojoj je najavljen projekt.



Međutim, ni jedan ruski student od njih nekoliko koji su govorili za RFE nije zabrinut zbog svoje sigurnosti.



"Definitivno se ne vraćam u Rusiju u okviru ovog programa ili na bilo koji drugi način", rekla je Sofija Zaharova, koja studira istoriju na Univerzitetu u Jorku. "Ovdje se osjećam slobodno, dok u Rusiji moram da se uskladim sa stereotipima. Ne kažem da je to pogrešno, ali to mi ne odgovara. Sviđa mi se što u Engleskoj ljudi imaju mogućnost da učestvuju u društvu uprkos njihovoj orijentaciji ili religiji ili nacionalnosti... Štaviše, ljudi se ovdje ne plaše da kritikuju Vladu."



"Ovdje se jako dobro osjećam," rekla je Adrijana Kjupar, djevojka iz Pskova koja dvije godine živj u Engleskoj dok je istovremeno studira na daljinu u ruskom institutu. "Ne osjećam nikakav politički pritisak. Kad govorim o pritisku, vjerovatno ću to osjetiti kada sam u Rusiji - kada uključim televiziju, na primjer. Muka mi je kad mi govore da su svi drugi loši, a samo smo mi dobri."



Aleksandra Medvedska ima 23 godine i radi na svom diplomskom radu na Vestminsterskom univerzitetu. Također, kaže da u Engleskoj nije imala nikakvih problema:



"Rusi ne osjećaju nikakvu napetost od strne lokalnih stanovnika", rekla je ona za RFE. "Sudeći po pitanjima koja mi postavljaju moji rođaci, koji me pitaju kako se ljudi u Evropi ponašaju prema meni, čini se da naša (ruska) televizija stvara napetu atmosferu i iz nekog razloga pokušava da dokaže Rusima da smo okruženi neprijateljima i da nas svi mrze. To nije istina."



Dmitrij Žiharević, koji radi na doktoratu na Londonskoj školi ekonomije, podsjeća na činjenicu da ruska vlada već mjesecima vrši pritisak na veoma cijenjen nezavisni evropski univerzitet u Sankt Peterburgu, kao i da je odbila da mu odobri školsku licencu u decembru.



"Teško mi je da zamislim nekoga ko bi bio ozbiljno zainteresovan za ponudu [Rossotrudnichestvo]", rekao je Žikharević. "Cijela inicijativa izgleda sumnjiva, pogotovo u pozadini onoga što se desilo sa Evropskim univerzitetom u Sankt Peterburgu."



Učenik Timur Kairov je rekao da je za njega studiranje u Engleskoj granica ispod koje ne ide zarad svoje budućnosti.



"Izabrao sam obrazovanje u inostranstvu jer rusko obrazovanje nije uvijek prihvatljivo", rekao je on. "Želio sam da imam više izbora u budućnosti."

(FENA)