Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je večeras u Istanbulu kako Turska ne želi bilo kakve napetosti s Grčkom te kako je dvjema zemljama potreban mir.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je gostovao u emisiji na turskoj televiziji NTV, u kojoj je odgovarao na pitanja novinara vezano za aktuelna dešavanja u Turskoj i regiji, između ostalog je prokomentarisao i odnose s Grčkom.



"Turska ne želi napetosti s Grčkom, potreban nam je mir. Tsipras (premijer Grčke) je mlad, dinamičan, želi da 'napravimo jedan novi korak', a tako sam doživio i predsjednika države tokom svoje posljednje posjete", istakao je Erdogan.



Osvrnuo se i na borbu protiv terorizma, konkretnije na podršku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) terorističkim organizacijama.



"Mi nismo u mogućnosti od SAD-a za novac kupiti oružje, dok SAD isto to naoružanje i municiju terorističkim organizacijama daje besplatno. Znači, odakle dolazi opasnost? Najprije od strateških partnera. U tome je problem", rekao je Erdogan, te nastavio:



"Stoga smo kazali, hajde da zajedno riješimo taj problem. Mi smo se ovim problemom bavili i tokom mandata Baracka Obame. Tada se mjesecima govorilo o jednoj operaciji, no nismo to uspjeli obaviti. Nismo uspjeli, jer su konstantno odugovlačili. Onda smo rekli i donijeli odluku da to sami uradimo."



Kada je riječ o borbi protiv YPG/PKK unutar zemlje i na sjeveru Iraka, Erdogan je otkrio kako je u posljednje tri godine neutralizirano je 16.650 terorista.



Erdogan je dodao također kako je u Tursku iz različitih zemalja dosad dopremljeno 83 pripadnika terorističke organizacije FETO.





(AA)