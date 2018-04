Evropa neće birati strane u trgovinskom sporu između Amerike i Kine, izjavio je danas evropski komesar za ekonomska i finansijska pitanja Pierre Moscovici.

Pierre Moscovici / 24sata.info

"Biranje strane značilo bi da ulazimo u klimu sukoba i to nije način na koji stvari treba rješavati", rekao je Moscovici.



On je istakao da je trgovina bila među glavnim temama o kojima se tokom sedmice razgovaralo sa američkim zvaničnicima na marginama sastanaka sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetske banke.



Moscovici kaže da se sastao sa američkim ministrom za trgovinu Rosom, predsjedavajućim Saveznih rezervi Pauelom, ministrom za finansije Mnačinom i glavnim ekonomskim savjetnikom Bijele kuće Kadlouom.



"Trgovinski rat je poput ostalih sukoba, razoran. Moramo pronaći sredinu u diskusiji koja je u toku. To značim pronalaženje rješenja za SAD i EU kako da sa privremenog izuzeća od carina dođemo u trajno stanje bez tarifa", kaže Moscovici.



On je istakao da se razgovori vode u konstruktivnom duhu i izrazio nadu da će odluka o izuzeću od carina na čelik i alumunijum biti doneseni do 1. maja.



Američki predsjednik Donald Trump je prošlog mjeseca najavio uvođenje 25 odsto carina na uvoz čelika i deset odsto na aluminijum radi suprostavljanja, kako je rekao, nepoštenoj međunarodnoj konkurenciji.



Određenom broju zemalja, uključujući članice EU, odobreno je privremeno izuzeće od carina.



Trump je, takođe, objavio carine na kinesku robu, što je izazvalo odgovor Pekinga zbog čega se strahuje od globalnog trgovinskog rata.





(SRNA)