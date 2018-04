Posljednje istraživanje belgijskog instituta je pokazalo da teroristi diljem Evrope sve lakše dolaze do naoružanja.

Ilustracija / 24sata.info

Istraživanje, koje je proveo Flamanski institut za mir, pokazalo je da su kriminalne i terorističke grupe posljednjih godina diljem Evrope došli u posjed velikih količina oružja.



Navodi se da kriminalne i terorističke grupe na crnom tržištu s lakoćom dolaze do teškog oružja.



U istraživanju se navodi i kako su kriminalne i terorističke grupe nerijetko koristile manjkavosti u zakonskim propisima kako bi došli do oružja.



Dodaje se da se unutar granica Evropske unije (EU) nalazi na milione komada neregistrovanog oružja.



Apeluje se na evropske zemlje da intenziviraju saradnju i otklone sve manjkavosti u zakonskim propisima kako bi spriječili teroriste da s lakoćom dolaze do oružja.



Nils Duquet s Flamanskog instituta za mir istakao je da je istraživanje koje su proveli nedvosmisleno pokazalo da kriminalci i teroristi u Evropi vrlo lako dolaze do oružja.



"Kriminalci koji imaju dobre veze diljem Evrope mogu s lakoćom doći u posjed teškom oružju", rekao je Duquet.





(AA)