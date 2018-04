Predsjednik Ugande je izjavio da hoće da zabrani građanima ove zemlje da upražnjavaju oralni seks, a razlog takve odluke je to što usta služe za jelo.

Joveru Museveni / 24sata.info

Predsjednik Joveru Museveni je optužio “strane faktore” da pokušavaju da ubijede Uganđane da upražnjavaju oralni seks, pa je izdao javno upozorenje, prenosi Daily Mail.



- Dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da javno upozorim naše ljude na neke ružne prakse u koje se upuštaju i koje promovišu stranci. Jedan od njih je to što zovu oralni seks. Usta su za jedenje, ne za seks, izjavio je predsjednik Ugande.



Uganda je također poznata po oštrom stavu prema homoseksualizmu. Museveni je 2014. potpisao zakon protiv homoseksualizma. Po tom zakonu, Uganđani redovnim homoseksualnim odnosima rizikuju doživotni zatvor.



Čak je i neprijavljivanje homoseksualca krivično djelo.



I kada je objavio taj zakon, Museveni je iznio svoje mišljenje o oralnom seksu.



- Stavljate svoja usta tu, možete da se vratite sa crvima i oni uđu u vaš stomak, jer to je pogrešna adresa, rekao je on.



U januaru je izjavio da žali zbog odluke da ukine smrtnu kaznu.





(24sata.info)