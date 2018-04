Međunarodni monetarnih fond (MMF) upozorio je danas, tokom objave aprilskog izvještaja o svjetskoj ekonomiji, da trgovinske tenzije između Kine i SAD-a prijete da naruše stabilan globalni ekonomski rast, prenosi Reuters.

Arhiv / 24sata.info

No, MMF smatra da još uvijek ima vremena da se spriječe negativne posljedice. Procjenjuje da će svjetski ekonomski rast u ovoj i narednoj godini biti 3,9 posto.



Glavni ekonomist MMF-a Maurice Obstfeld kaže da će taj rast narednih godina ipak oslabiti.



"Mogućnosti restrikticija će sigurno dovesti do toga da se posljedice ovog ekonomskog rasta ne osjete", rekao je Obstfeld tokom konferencije za novinare na proljetnom zasjedanju Skupština MMF-a i Svjetske banke.



Na pitanje da li su Kina i SAD već u trgovinskom ratu, on je rekao da su „ispaljeni meci upozorenja“.



"Ima vremena da se riješe nesuglasice", poručio je.

(FENA)