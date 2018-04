Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u utorak je nakon govora francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Evropskom parlamentu kazao da je "prava Francuska opet tu", hvaleći mladog lidera da je unio "novu nadu" u Evropu, ali je i odmah dao do znanja da je Evropa cjelina, a ne francusko-njemačka".

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

"Želim da se premosti jaz koji postoji između istoka i zapada Evrope (...) Evropa se ne može svesti na podjele, da se jedni huškaju protiv drugih jer Evropa je cjelina. Znam koliko se vi zalažete za francusko-njemačko prijateljstvo, ali ne zaboravimo da Evropa nije samo francusko-njemačka", kazao je Juncker.



Manfred Weber, vođa pučana (EPP, kršćanski demokrati) u Evropskom parlamentu, osvrnuo se na predstojeći sastanak Macrona i njemačke kancelarke Angele Merkel te također istaknuo da je to zasigurno važan sastanak ali da to nije Evropa. "Evropa je mnogo, mnogo više", rekao je Weber.



Istaknuo je da se u parlamentu mogu čuti svakakva mišljenja i glasovi, od komunista do krajnje desnice. "Neki to zovu starom Evropom, ja to zovem demokratskom Evropom", dodao je, ustvrdivši da je "Evropski parlament politička scena našeg kontinenta i na to smo ponosni".



"Centralna Evropa poručuje 'ne' više Bruxellesa, a ja kažem nemojmo drugi Brexit. Bojim se da se nećemo oduprijeti sljedećoj krizi budemo li razdvojeni. Ujedinjeni u Evropi možemo puno postići. EPP je spreman za to, za Evropu u kojoj je narod vlasnik sna i budućnosti", kazao je Weber.



"Prava demokratija ne znači da niječemo odgovornost, vođe i ministri ne mogu samo kriviti Bruxelles za svoje odluke. Prava demokratija ne znači podjelu na dobre i loše Evropljane. Ja poštujem volju birača u svakoj državi članici, sviđalo mi se to ili ne", kazao je Weber, slikovito dodajući da "ne postoji njemački, francuski ili hrvatski način života".



U više navrata je kazao da se ljudi ne osjećaju uključenima te se zapitao ko ima moć, narod Evrope ili neke elitne grupe.





