Palestinci od 1974. godine 17. aprila obilježavaju "Dan zatvorenika", a i ove godine cilj je ukazati na brojne Palestince u izraelskim zatvorima među kojima su i mnogi maloljetnici.

Foto: Anadolija

Nacionalno vijeće Palestine, pri Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji (PLO), u znak podrške zatvorenicima u izraelskim zatvorima od 1974., svake godine organizira različite programe, demonstracije i simpozijume na kojima se govori o situaciji u kojoj se nalaze zatvoreni Palestinci.



Posljednji podaci Udruženja palestinskih zatvorenika pokazuju kako se u izraelskim zatvorima nalazi 6.500 Palestinaca. Među njima je 350 maloljetnika, 62 žene, šest parlamentarnih zastupnika i više od 500 osoba u administrativnom pritvoru. Također, u zatvorima se nalazi i na stotine Palestinaca sa zdravstvenim problemima.



Dvanaest zatvorenika u zatvoru je do sada provelo najmanje 30 godina, 25 najmanje 25 godina, a 48 najmanje 20 godina. Dva zatvorenika provela su više od 35 godina u zatvoru, javlja Anadolu Agency (AA).



Od 1967. godine u izraelskim zatvorima je preminulo 214 palestinskih zatvorenika.



Od toga 72 su preminula usljed mučenja tokom ispitivanja, 60 zbog medicinskog nemara, na sedam njih je ovorena vatra, a 75 ih je ubijeno ili su stradali tokom operacija.



Ipak, kršenje prava zatvorenika ne ostaju samo na tome. Uprava izraelskih zatvora, pod izgovorom da sigurnosne snage to ne dozvoljavaju, zatvorenicima ne dozvoljava posjete.



Zatvorenike mogu posjetiti samo roditelji, braća i sestre, odnosno bližnji prvog stepena. Ali, uprkos tome, nije ni svim "dozvoljenim" članovima omogućena posjeta. Također, broj dopusta za jednog palestinskog zatvorenika ne prelazi 15 dana u godini.



Oni članovi porodice kojima bude dozvoljen susret s zatvorenikom, prolaze kroz kontrole izraelskih vojnika. Često usljed tih kontrola budu i razodjeveni, što dodatno situaciju čini neugodnom.



Emani Serahane, iz Udruženja palestinskih zatvorenika kaže kako uhapšene osobe od trenutka hapšenja budu mučene, a nerijetko i napadnute.



Više od 60 posto njih bude mučeno tokom boravka u pritvoru, a u posljednje dvije godine sve je više Palestinaca na koje tokom privođenja bude otvorena vatra. Dodaje kako neki od njih preminu na mjestu, a neki budu ranjeni, nakon čega preminu u izraelskim bolnicama.



Serahane ističe kako Palestinci tokom ispitivanja budu psihički i fizički mučeni.



"Privedene osobe nakon ispitivanja budu upućene sudovima. Put do suda je pravo mučenje", dodaje Serahan ističući kako zatvorenicima ne bude data ni hrana, a ne pokazuje se nikakav obzir prema starosnoj dobi i zdravstvenom stanju privedenog.



Kaže kako u izraelskim akcijama na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu u prosjeku bude privedeno deset Palestinaca.



I maloljetnici u izraelskim zatvorima lišeni su mnogih prava, bez obzira da li je riječ o mlađoj ili starijoj djeci.



Boravak u pritvoru, dodaje Serahane, ostavlja dubok psihički trag na djeci, a njegove posljedice osjećaju se i nakon što budu oslobođena.





(AA)