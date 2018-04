Pulitzerove nagrade, najprestižnije u oblasti američkog novinarstva, dodijeljene su danas na Univerzitetu Columbia, a među laureatima su listovi New York Times, Washinton Post, New Yorker, Press Democrat te britanska novinska agencija Reuters.

Foto: 24sata.info

"New York Times" i "Washinton Post" dobitnici su Pulitzerove nagrade za nacionalno izvještavanje, a tu nagradu im je donijelo rasvjetljavanje tekuće istrage o mogućim kontaktima između predizbornog tima predsjednika Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika, prenosi AP.



"New York Times" i "New Yorker" osvojili su nagradu za javnu službu, ali i za izvještavanje o Harveyju Weinsteinu i seksualnom uznemiravanju.



List "Press Democrat" dobitnik je nagrade za hitnu vijest, koju mu je donijelo izvještavanje o požarima koji su prošle jeseni zahvatili Kaliforniju.



Agenciji Reuters dodeljene su dvije Pulitzerove nagrade - za međunarodno izvještavanje i za fotografiju.



Pulitzerove nagrade dodjeljuju se danas kao priznanje za najbolje novinarstvo 2017. godine u novinskim listovima, časopisima i na vebsajtovima, a u 14 kategorija za izvještavanje, fotografiju, kritike i komentare.



U oblasti umjetnosti, nagrade se dodjeljuju u sedam kategorija uključujući roman, dramu i muziku.







(24sata.info)