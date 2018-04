Snažna oluja praćena jakim vjetrom i obilnim kišnim padavinama pogodila je u ponedjeljak američku saveznu državu New York, uslijed čega je poplavljeno nekoliko područja i u gradu New Yorku.

Foto: AA

Američki mediji pišu da je jutrošnje nevrijeme poplavilo nekoliko dijelova grada, a na društvenim mrežama pojavili su se video snimci poplavljenih metro stanica u centru New Yorka.



Obilne padavine poplavile su i brojne ulice što je izazvalo kolaps u saobraćaju.



U četvrti Bronx, uslijed jakog vjetra obrušila se fasada s objekta koji je u izgradnji. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima.



Istovremeno, njujorške vlasti su saopštile da je u udaru groma povrijeđen 48-godišnjak, zaposlen u jednog građevinskoj kompaniji.



Nacionalna meteorološka služba upozorila je da se olujno nevrijeme širom savezne države New York prognozira do kraja dana.



Snažna oluja praćena snijegom, kišom, gradom i jakim vjetrom zahvatila je proteklih dana centralne dijelove Sjedinjenih Američkih Država (SAD), usmrtivši najmanje četiri osobe.



Olujno nevrijeme pogodilo je države Minnesotu, Wisconsin i Michigan, nakon čega je zahvatilo državu New York.





(AA)