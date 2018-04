Američki vojni udari u Siriji pokrenuli su mnoga pitanja, piše politički analitičar Piter Bergen za CNN.

Arhiv / 24sata.info

Prema njegovom mišljenju, prvo, ali i najvažnije, postavlja se pitanje kakva je tačno američka politika kada je Sirija u pitanju.



Predsjednik SAD Donald Trump prije dvije nedjelje u govoru u Ohaju rekao je da će Amerika vojsku povući iz Sirije uskoro. Međutim, sada je naredio bombardovanje.



"Koja je onda politika Trumpove administracije? Da li je to da sirijski lider Bašar al Asad mora da ode, što je i bila politika SAD u prvim godinama sirijskog rata i u toku vlasti Baracka Obame? Da li jednostavno postoji samo crvena linija kada je u pitanju Asadovo korišćenje hemijskog oružja i ništa više?", piše Bergen, prenosi B92.



On kaže da je odgovor nejasan. Kada je Trump objavio da je došlo do udara na Siriju u petak, predsjednik je naglasio ovo drugo, međutim ambasadorka SAD u UN Nikki Hayli navela je ranije da političkog rješenja za Siriju nema dok je Asad na vlasti.



Bergen navodi da se, sa druge strane, postavlja pitanje da li Trumpova administracija ima namjeru da zaštiti sirijske civile u ratu koji je uništio veći dio zemlje proteklih sedam godina.



"Skoro pola miliona Sirijaca umrlo je u ratu, od čega je samo mali broj njih poginuo u napadu hemijskim oružjem. Trump je još u kampanji govorio o stvaranju ''bezbjednih zona'' za civile. Da li je onda sljedeća Trumpova stanica stvaranje takvih zona? Kako bi one funkcionisale? One bi podrazumijevale i zone zabrane letova, a opet njihovo stvaranje je komplikovano zbog činjenice da veliki broj ruskih letjelica prelijeće Siriju", piše on.



Po Bergenu, treća stvar je mogućnost da Trump promijeni svoje mišljenje o sirijskim izbjeglicama. Navodi da će, s obzirom na hemijski napad, možda Trump promijeniti politiku kada je u pitanju ulazak izbjeglica u SAD. Trenutno je snazi zabrana ulasaka sirijskih izbjeglica u SAD, uprkos činjenici da su u većini žene i djeca.



Analitičar postavlja pitanje da li napadi predstavljaju prekretnicu između Trumpa i Rusije. Trump je u petak bio prilično oštar te je upitao Rusiju: “Kakva nacija želi da bude povezana sa masovnim ubicom muškaraca, žena i djece“.



Po Bergenu se, takođe, postavlja i pitanje legalnosti, pošto napade nije odobrio Kongres, ali da se Trump ipak trudi da uticaj Kongresa u ovakvim slučajevima svede na minimum, prenosi Tanjug.



(24sata.info)