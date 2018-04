Nove akcije kojima se krši Povelja UN-a kao što je nedavni napad pod američkim vodstvom na Siriju rezultirat će haosom u međunarodnim odnosima, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin svom iranskom kolegi Hassanu Rouhaniju u telefonskom razgovoru.

arhiv / 24sata.info

Dvojica čelnika osudila su subotnje zračne udare Sjedinjenih Država i njihovih saveznika po Siriji, i naglasili su da će to omesti proces stvaranja političkog rješenja za ratom razorenu zemlju, navodi Kremlj u saopćenju.



- Naglašeno je da ta nelegalna akcija ozbiljno šteti mogućnosti političkog rješenja u Siriji. Putin je posebno istaknuo da ukoliko se takve akcije, izvedene kršenjem Povelje UN-a, nastave, to će neizbježno dovesti do haosa u međunarodnim odnosima - navodi se u saopćenju.



Sjedinjene Države, skupa s Britanijom i Francuskom, pokrenule su raketne napade u Siriji u subotu, navodeći da je to odgovor na navodni napad hemijskim oružjem sirijske vojske. Sirijska vlada kategorički negira tu optužbu.



Vijeće sigurnosti UN-a istog je dana održalo vanrednu sjednicu posvećenu raketnom napadu na ruski zahtjev, ali nije usvojilo rezoluciju kojom se osuđuje bombardovanje, prenosi Xinhua.



(FENA)