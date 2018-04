Velika Britanija će sa saveznicima razmotriti opcije, ako sirijski predsjednik Bašar el-Assad ponovo upotrijebi hemijsko oružje protiv svojih građana u Siriji.

Ipak, zasad nije ništa planirano, izjavio je britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson.



Johnson je, podržavajući odluku britanske premijerke Therese May da zajedno sa SAD i Francuskom učestvuje u raketnim udarima na hemijska postrojenja u Siriji, rekao da je to bila ispravna stvar da bi se spriječila dalja upotreba hemijskog oružja, prenijela je agencija Reuters.



"Ne postoji nijedan prijedlog na stolu u ovom trenutku za dalje napade, jer do sada, hvala Bogu, Assadov režim nije bio toliko lud da pokrene još jedan napad hemijskim oružjem", istakao je Johnson.



U subotu rano ujutro SAD, Francuska i Velika Britanija izvele su jednokratne vazdušne udare na tri navodna postrojenja za hemijsko oružje u Siriji.





