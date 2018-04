Sjedinjene Države "spremne su kao zapeta puška" da ponovo napadne Siriju, ukoliko vlada predsjednika Bashara al- Assada ponovo odluči da iskoristi hemijsko oružje, rekla je ambasadorica SAD-a pri Ujedinjenim narodima Nikki Haley na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a.

Arhiv / 24sata.info

- Uvjereni smo da smo osakatili program hemijskog oružja Sirije. Spremni smo da nastavimo sa pritiskom, ako su dovoljno ludi da nas testiraju - rekla je ona, prenosi Reuters.



Dodala je da će SAD biti spreman, ako "sirijski režim ikada iskoristi ovaj otrovni gas".



Američki predsjednik Donald Trump je ranije nakon subotnjeg zračnog napada američkih, britanskih i francuskih snaga na Siriju preko Twittera poručio da je udar savršeno izveden.



Američke, britanske i francuske snage izvršile su zračne napade na Siriju rano u subotu, kao odgovor na napad hemijskim oružjem u kojem su prošle sedmice u sirijskom gradu Doumi ubijeni deseci ljudi, dok je Rusija poručila da napad neće proći bez posljedica.



Napad je pogodio i vojni depo u istočnom Kalamunu, sjeverozapadno od Damaska, lokaciju u Masjafu 170 kilometara sjeverno od prijestolnice.



Trump je rekao da je spreman produžiti akciju sve dok Assadova vlada ne prestane koristiti hemijsko oružje.



Govoreći o Assadu i njegovoj ulozi u prošlosedmičnom hemijskom napadu u Doumi, Trump je ocijenio da to "nije djelo čovjeka nego čudovišta".



Napad na Siriju najveća je intervencija zapadnih sila protiv Assada u sedmogodišnjem građanskom ratu u toj zemlji.



Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzja istakao je tokom rasprave da su naučna postrojenja u Siriji na koju je izvršen napad služila da poboljšaju ekonomiju zemlje.



- Zar želite da vratite Siriju u kameno doba? Prije sukoba u Siriji, ona je važila za jednu od najrazvijenijh zemalja Bliskog istoka - naglasio je ruski ambasador.



Osim toga, on je naveo da SAD "čini katastrofalnu situaciju u Siriji još gorom, razarajući sistem međunarodonog prava kao što je to bio slučaj u bivšoj Jugoslaviji, Libiji i Iraku", prenosi Al Jazeera.



Ruski ambasador optužio je SAD da podriva autoritet Vijeća sigurnosti UN-a, navodeći da se radi o politici neokolonijalizna i optužio je Washington da krši međunarodno pravo.



- To je huliganizam u međunarodnim odnosima - ocijenio je ruski diplomata i dodao da su "maske još jednom pale".



On je naveo da SAD, Velika Britanija i Francuska nisu sačekale rezultate istrage međunarodnih stručnjaka o navodnom hemijskom napadu u sirijskom gradu Doumi, već da su sami odlučili ko je kriv.

(fena)