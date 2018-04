Britanska ambasadorica u UN-u Karen Pierce odlučno je negirala tvrdnje ruske vojske da je Ujedinjeno Kraljevstvo izvelo navodni hemijski napad u Siriji prošlog vikenda, nazivajući ih "bizarnim i flagrantnim lažima".

Karen Pierce / 24sata.info

- Kategorički želim izjaviti da Britanija nikada nije bila umiješana i nikada neće biti umiješana u korištenje hemijskog oružja - kazala je Pierce.



Portparol ruskog ministarstva odbrane, general major Igor Konašenkov, danas je izjavio da je Britanija bila "direktno umiješana u provokaciju", ali nije to pojasnio niti je pružio dokaze.



- To je groteskno - izjavila je Pierce dok je napuštala vanrednu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Sjednicu je sazvala Rusija, kako bi se bavila američkom prijetnjom vojnom akcijom u odgovoru na napad hemijskim oružjem, u Doumi prošlog vikenda.



- Ovo je jedan od najtežih primjera lažnih vijesti dosad viđenih od ruske propagandne mašinerije - kazala je Pierce, prenosi Associated Press.





(FENA)