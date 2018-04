Portparol Bijele kuće Sarah Sanders rekla je da je Donald Trump Trump tokom popodneva održao sastanak sa svojim timom o Siriji.

Donald Trump / 24sata.info

Kako je dodala, "konačna odluka nije donesena", prenosi AP.



- Nastavljamo procjenjivati obavještajne podatke i angažirani smo u razgovorima s našim partnerima i saveznicima - rekla je Sanders.



Trump će, kako je dodala, kasnije razgovarati s francuskim predsjednikom Emmanuel Macronom i britanskom premijerkom Theresom May.



Američki predsjednik danas je izjavio da se američki napad na Siriju može dogoditi "vrlo brzo ili uopće ne tako brzo", prenosi AP.



Državni sekretar za odbranu Jim Mattis upozorio je danas da takav napad nosi rizik da izmakne kontroli i savjetovao opreznost pri donošenju finalne odluke o napadu koji bi bio odgovor na navodni napad hemijskim oružjem u Siriji prošlog vikenda.



Iako je Mattis upozorio da vojna akcija nosi rizike, on je istakao da sirijsko korištenje hemijskog oružja ne smije biti tolerirano. Istovremeno, on je dodao da američka politika ne treba biti direktno umiješana u sirijski građanski rat.



- Naša strategija ostaje ista kao i prošle godine - rekao je Mattis i dodao da to pitanje treba prebaciti na mirovno posredovanje UN-a, uz istovremeni nastavak pritiska na "Islamsku državu" dok ona ne bude ugušena.





(24sata.info)