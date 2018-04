Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izjavio je u petak da je Bliski istok u takvoj "opasnosti" danas da je postao prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti - a situacija u Siriji "predstavlja najveću prijetnju".

Antonio Guterres / 24sata.info

Čelnik Svjetske organizacije izjavio je na vanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a koju je sazvala Rusija da ekstremno napeta situacija riskira "eskalaciju, fragmentaciju i podjele koje se mogu golim okom vidjeti kao globalne i regionalne različitosti".



Guterres je izjavio da se "Hladni rat vratio - s ojačanom snagom ali ovaj put drugačiji - jer branici koji su štitili od rizika eskalacije u prošlosti izgleda da više nisu prisutni".



On je naveo palestinsko-izraelske podijele, sunitsko-šiitske podijele "evidentne od Zaliva do Mediterana" i druge faktore podjela iskazane u brojnim sukobima.



Guterres je, međutim, izjavio da je sirijski sukob najozbiljniji problem i da "nema vojnog rješenja za taj sukob", prenosi Associated Press.





(FENA)