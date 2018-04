(24satA.INFO)

Šef Facebooka Mark Zuckerberg svjedočio je pred američkim senatorima zbog afere u kojoj su procurili lični podaci miliona korisnika Facebooka.

Zuckerberg je na saslušanju objašnjavao kako njegova kompanija štiti privatnost korisnika i njihove podatke kako ne bi bili zloupotrebljeni za političke kampanje. Objavljen je i dokument njegovih izjava, prenosi Index.hr.



Tridesettrogodišnjeg internetskog mogula senatori su ispitivali na zajedničkom saslušanju Odbora za trgovinu i pravosuđe o raznim temama, od Facebookove reakcije na navodno rusko miješanje u izbore, do privatnosti potrošača i govora mržnje.



Tokom skoro pet sati ispitivanja koje su provela 44 američka senatora Zuckerberg se ponovo izvinio za niz problema s kojima se suočava Facebook, od manjkave zaštite podataka do ruskih agenata koji su koristili Facebook kako bi utjecali na američke izbore.



No 33-godišnji internetski mogul nije dao jasno obećanje da će podržati kongresnu regulaciju najveće svjetske društvene mreže i drugih američkih internetskih kompanija.



"Moj tim će dalje sarađivati s vama kako bismo razgovarali o raznim problemima", odgovorio je Zuckerberg na pitanje što misli kakva je regulativa potrebna, investitore je dojmio njegov nastup.



Dionice Facebooka odmah su postigle najveći rast u skoro dvije godine, završivši s dobitkom 4,5 posto. Dionice su bile naglo pale prošli mjesec, kada se saznalo da je Cambridge Analytica, politička konzultantska tvrtka čiji je klijent među ostalim bila i izborna kampanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, od Facebooka prikupila milione ličnih informacija korisnika.



Najnovija procjena je da je time pogođeno 87 miliona korisnika Facebooka. To otkriće uzrokovalo je nepovjerenje među korisnicima, oglašivačima, zaposlenicima i ulagačima koji su već imali problema s Facebookovom reakcijom na lažne vijesti i njegovu ulogu u američkim izborima 2016.



U tamnom odijelu umjesto uobičajene majice i traperica, Zuckerberg je uglavnom bio hladnokrvan i ozbiljan dok su ga senatori ispitivali. Na pitanje ima li Facebook monopol, rekao je: "Ja zaista ne mislim tako".



Facebook je objavio u septembru da su Rusi pod lažnim imenima koristili tu društvenu mrežu kako bi pokušali utjecati na američke glasače u mjesecima pred izbore 2016. pišući o aktualnim temama i kupujući oglase.



"Mislimo da je moguće da tu postoji veza", odgovorio je Zuckerberg na pitanje postoji li veza između prikupljanja podataka korisnika koje je radila Cambridge Analytica i političke propagande koju je obavljala s Kremljem povezana internetska istraživačka agencija tijekom predsjedničkih izbora 2016., za koje Facebook kaže da ju je vidjelo oko 126 milona ljudi.



Zuckerberg je rekao senatorima kako smatra da se u slučaju Cambridge Analytice ne radi o prekršaju. Ipak, priznao je kako Facebook nije obavijestio Savezno povjerenstvo za trgovinu 2015. kada je prvi put doznao da ta kompanija prikuplja podatke. U petak je Zuckerberg podržao predloženi zakon, poznat kao zakon o poštenim oglasima koji će tražiti da društveni mediji objave identitet kupaca internetskih oglasa u političkim kampanjama.



U utorak, međutim, nije želio govoriti o dobrobiti tog zakona. Odgovarajući na pitanje demokratskog senatora Toma Udalla hoće li biti snažan zagovornik tog zakona kako bi bio usvojen, rekao je: "Senatore, mislim da je najveća stvar koju možemo učiniti je ta da ga provedemo". Dodao je kako je Facebook već planirao da će ga podržati.



Zuckerberga će u srijedu saslušati odbor za energetiku i trgovinu Zastupničkog doma američkog Kongresa.

