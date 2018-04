Izvršni direktor kompanije Facebook Mark Zuckerberg poručio je Kongresu SAD da ta društvena mreža nije dovoljno učinila da spriječi zloupotrebu i izvinio se.

Foto: 24sata.info

"Sada je jasno da nismo učinili dovoljno da spriječimo da se ova sredstva koriste na nečiju štetu", naveo je on u pisanom saopštenju koje je objavio Komitet Predstavničkog doma SAD za energiju i privredu.



"Nismo dovoljno široko sagledali našu odgovornost i to je bila velika greška. To je bila moja greška i žao mi je. Ja sam osnovao Facebook, ja njime upravljam, i ja sam odgovoran za ono što se ovdje dogodi", dodao je on.



On je takođe naglasio da će velike investicije Facebooka u bezbjednost "značajno uticati na našu profitabilnost koja napreduje".



Zuckerberg se danas sastaje sa američkim poslanicima uoči dvodnevnog svjedočenja pred Kongresom koje počinje u utorak.



Akcije Facebooka porasle su 1,7 odsto u trgovini tokom dana.



Kompanija Facebook se našla pod velikim pritiskom nakon što je otriveno da su podaci miliona korisnika završili u rukama konsultantske firme "Kembridž analitika" nakon što je uzbunjivač, Kristofer Vajl, koji je pomogao u osnivanju te kuće rekao listu "Guardian" da su podaci oko 50 miliona korisnika Facebooka uzeti bez njihovog znanja i iskorišćeni u radu te kompanije za kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa 2016. godine.



Kako je Rojters prošle nedjelje prenio, Vajli je izjavio i da je "Kembridž analitika" sarađivala i sa kanadskom "Egrigejt IQ".



"U svjetlu nedavnih navoda da je moguće da je Egrigejt IQ povezan sa SCL i da je moguće da je, kao rezultat toga, na neprikladan način dobio podatke korisnika Facebooka, dodali smo ih na listu entiteta s kojima smo obustavili saradnju dok traje naša istraga", navodi se u saopštenju Facebooka.



SCL je skraćenica za firmu "Laboratorije za strateške komunikacije", koja ima ugovor s vladom i vojskom, i vlasnik je "Kembridž analitike", objašnila je britanska agencija.



Vajli tvrdi da je "Egrigejt IQ" primao novac od grupe za kampanju za izlazak Velike Britanije iz EU, prije glasanja na referendumu 2016, kada su Britanci izabrali da napuste Uniju.

(24sata.info / Tanjug)