Najnovija istraživanja pokazuju da je islam najbrže rastuća religija u svijetu, ali i religija koja se ubrzano širi i po američkim zatvorima. Tome znatno doprinose migracije, a u zatvorima većina preobraćenih vjernika nalazi mir kroz molitve iz Kur'ana.

Kako predviđaju istraživanja, zbog sve većeg priliva migranata u Evropu i Sjevernu Ameriku, ali i rasta broja ateista, islam će do 2070. godine postati vodeća svjetska religija.



Muslimani u prosjeku imaju više djece od pripadnika bilo koje druge vjere, ali do 2050. kršćanstvo će ipak ostati najmnogoljudnija religija na svijetu, međutim, ne i zadugo. Također, procjenjuje se da u Sjedinjenim Američkim Državama jedan posto stanovništva čine muslimani, čiji će se broj udvostručiti do 2050. godine. U prilog tome govori i činjenica da je 2010. godine u svijetu bilo 23 posto muslimana, a 31 postotak kršćana.



Prošle godine procenat muslimana u SAD iznosio je jedan posto, a po predviđanjima stručnjaka, do 2050. godine taj broj će se udvostručiti.



Ako se predviđanja ostvare, do 2100. godine u svijetu će biti jedan posto više muslimana nego kršćana.



Ipak, ne postoje potpuno tačne brojke koje pokazuju koliko se kršćana na Zapadu preobrati u islam. Neke statistike pokazuju da se godišnje u Njemačkoj preobrati nekoliko hiljada ljudi, da je u Španiji do 2006. u islam prešlo 20.000, a u Velikoj Britaniji 14.000 ljudi. U Americi se taj broj kreće između 20 i 25 hiljada, a interesantno je da se broj onih koji prelaze u islam povećao nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. godine.



U Americi je naročito primjetan porast broja Latinoamerikanaca, koji se smatraju za najbrže rastuću etničku manjinu, a koji se također masovno preobraćaju u islam. Možemo reći da se i tu nalazi jedan od razloga koji doprinose ubrzanom širenju islama.



Iako im je nekada u zatvorima bilo osporavano pravo da se mole shodno religiji kojoj pripadaju, muslimani danas uveliko ostvaruju to pravo.



Zatvori u Americi predstavljaju mjesto gdje je islam posljednjih godina veoma prisutan, ali i mjesto gdje se sve više ljudi preobraća u ovu religiju. Kako navode neki od zatvorenika, koji su prihvatili islam, kroz religiju su uspjeli da nađu svoj put i da promjene dotadašnja shvatanja i način života.



Od 2001. do 2014. godine 250.000 zatvorenika u SAD je prihvatilo islam. Muslimani čine 10-15 posto populacije u zatvorima.



Neki su isticali zabrinutost da će masovno prelaženje u islam u zatvoru dovesti i do ekstremizma, ali to nije slučaj. Zatvorenici koji su prihvatili islam kao svoju novu religiju ne pokazuju nikakve znakove ekstremizma.



Različita su mišljenja zašto se ljudi masovno preobraćaju u islam, a većina preobraćenih slaže se da im je islam u potpunosti promijenio život. Pojedinci tvrde da im je islam smisleniji od kršćanstva i da je u skladu sa savremenom naukom.



