Islamistička sirijska skupina Jaish al-Islam napustit će Dumu, zadnje pobunjeničko uporište na vratima Damaska, ali će prije toga osloboditi sve zarobljenike, potvrdio je u nedjelju sirijski režim predsjednika Bašara al-Asada.

Istovremeno, stižu osude navodnog hemijskog napada na pobunjenike koje sirijska vlada opovrgava. Najžešća je ona američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je rekao da će se "platiti visoka cijena" za navodni napad za koji optužuje Siriju, Iran i Rusiju.



Prema sporazumu pobunjenika i sirijske vlade, borci Jaish al-Islama imaju 48 sati vremena da napuste Dumu i evakuiraju se prema sjevernom gradu Jarablusu, na granici s Turskom. "Postignut je sporazum o evakuaciji svih terorista Jaish al-Islama u roku od 48 sati, kako bi se zaputili u Jarablos, grad pod kontrolom pobunjenika u sjevernoj pokrajini Alepo", objavila je državna novinska agencija Sana, dodajući da pobunjenici moraju osloboditi sve "taoce" koje drže u zatvorima.



U međuvremenu se oglasilo rusko ministarstvo vanjskih poslova i izvješća o napadu kemijskim oružjem u Siriji nazvali lažnima. Ministarstvo upozorava da svaka vojna akcija, temeljena na "izmišljenim i lažnim opravdanjima", može imati ozbiljne posljedice.



"Nastavlja se širenje lažnih vijesti o korištenju klora i drugih otrovnih tvari od strane sirijskih vladinih snaga. No jučer se pojavila još jedna izmišljena informacija o navodnom kemijskom napadu u Dumi. Već smo nekoliko puta u zadnje vrijeme upozorili na te opasne provokacije. Cilj takvih lažnih nagađanja, koje nemaju nikakvo uporište, je zaštititi teroriste (...) i pokušati opravdati moguću vanjsku upotrebu sile", ističe rusko ministarstvo.



Američki predsjednik Donald Trump je osudio "suludi kemijski napad" u Siriji. "Puno mrtvih, uključujući i žene i djecu u suludom kemijskom napadu u Siriji (...) predsjednik Putin, Rusija i Iran su odgovorni za potporu životinji Asadu. Skupa će se cijena platiti. Smjesta treba otvoriti to područje za liječničku pomoć i potvrdu. Još jedna humanitarna katastrofa bez ikakvog razloga. Bolesno", napisao je Trump na Twitteru.



Papa Franjo je danas u Vatikanu izrazio žaljenje zbog napada hemijskim oružjem u Siriji, kako su izvijestili brojni mediji, ocjenivši ga neopravdanim "instrumentom istrebljenja".



"Ne postoji dobar ili loš rat. Ništa, ama baš ništa ne može opravdati takve instrumente istrebljenja na bespomoćnim ljudima i stanovnicima", kazao je Papa. Pozvao je političke i vojne vođe da odaberu drugi put, put pregovora koji jedino može donijeti mir, umjesto smrti i razaranja.



Jaish al-Islam je optužio sirijsku vojsku za kemijski napad na Dumu noću sa subote na nedjelju. Podaci o broju žrtava kemijskog napada razlikuju se, pa neke humanitarne organizacije govore o više od 100 žrtava, a druge su, zajedno s izvorima civilne zaštite potvrdile da je najmanje 49 osoba poginulo.



Režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada zanijekao je da je izveo takav napad na pobunjenike u Dumi koji su potpuno opkoljeni i ustvrdio da pobunjenici u kolapsu pribjegavaju taktici širenja lažnih vijesti.



Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR) objavio je da je 11 osoba umrlo od gušenja, no da ne može kazati kakva je vrsta hemijskog oružja korištena. U zajedničkoj izjavi, nevladina organizacija Sirijsko-američko medicinsko društvo i civilna zaštita iz Dume objavili su da su medicinske ustanove primile više od 500 osoba s dišnim tegobama u subotu navečer, s pjenom na ustima i mirisom klora. Agencije javljaju da je od petka u Dumi ubijeno više od 90 civila u zračnim napadima.



Predsjednik Bašar al-Asad uspio je preuzeti kontrolu nad gotovo cijelom Istočnom Gutom zahvaljujući pomoći svoje saveznice Rusije koja je osigurala sirijskoj vojsci podršku zračnim napadima. Asadova je vojska ofenzivu počela u veljači kako bi posljednje veliko pobunjeničko uporište vratila pod svoj nadzor. Ofenziva na Gutu jedna je od najsmrtonosnijih u sedam godina dugome ratu u Siriji koji je dosad ubio više od 1600 civila, prema podacima SOHR-a.

