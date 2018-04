Bivši brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva zabarikadirao se u zgradi sindikata u svom rodnom gradu u blizini Sao Paula, nakon što je propustio rok da se preda vlastima.

Ovom 72-godišnjaku je naređeno da se preda kako bi započeo izdržavanje 12-godišnje zatvorske kazne za korupciju, podsjeća BBC.



On se trebao predati do 17.00 sati u petak po lokalnom vremenu u policijsku postaju u južnom gradu Curitiba.



Njegovi advokati su rekli da on pregovara s policijom o svojoj predaji.



Prema nekim izvještajima, on bi se mogao predati u subotu, dok drugi vjeruju da će on ostati zabarikadiran tokom cijelog vikenda.



Ispred zgrade u kojoj se Lula nalazi okupile su se hiljade njegovih pristalica.



- Ja mislim da ukoliko policija dođe sada ovdje da uhapsi Lulu, oni neće moći ući – kazao je za Reuters Lulin pristalica Joao Xavier.





