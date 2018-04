SAD su uvele sankcije za sedam ruskih oligarha i 17 visokih zvaničnika vlade, optužujući ih za "maligne aktivnosti širom svijeta", piše BBC. Također je sankcionisano dvanaest kompanija u vlasništvu oligarha, državnog izvoznika oružja i banke.

Sekretar za finansije Steven Mnuchin kazao je da su kazne usmjerene na dobit od ruskog "korumpiranog sistema", prenosi Fonet.



Taj potez je odgovor na navodno miješanje Rusije na predsjedničke izbore 2016. godine, rekao je on.



Sankcije su nametnute zbog akcija koje je Kremlj preuzeo na Krimu, istočnoj Ukrajini i Siriji, rekao je Mnuchin u saopštenju.



On je optužio rusku vladu za "zlonamjerna" cyber-dejstva i rekao da će sankcije biti usmjerene na "one koji imaju koristi od Putinovog režima".



"Ruska vlada radi za nesrazmernu korist oligarha", dodao je on.



To je najagresivnija akcija sadašnje administracije Trumpa protiv Moskve.



Ruska ambasada u Washingtonu saopštila je da su sankcije greška i "korak ka uništenju globalne ekonomske integracije", javlja ruska novinska agencija Interfaks.



Prošlog mjeseca SAD su uvele sankcije za 19 Rusa, optužujući ih za mešanje u izbore 2016. i navodne cyber-napade.



SAD su takođe protjerale više desetina ruskih diplomata kao odgovor na trovanje bivšeg ruskog špijuna u Velikoj Britaniji.



Na crnoj listi Deripaska, Kerimov, Toršin...



Sankcijama je obuhvaćen Oleg Deripaska, milijarder alumnijumski magnat i saradnik Putina koji je imao veze sa Paulom Manafortom, bivšim šefom kampanje predsjednika Donalda Trumpa.



Na listi je i Sulejman Kerimov, jedan od najbogatijih ljudi u Rusiji. Njegova porodica kontroliše najvećeg ruskog proizvođača zlata, Polius, koji ima mrežu procijenjene neto vrijednosti od 6,3 milijarde dolara (4,7 milijardi funti).



U novembru je Kerimov bio pod zvaničnom istragom u Francuskoj zbog sumnje na utaju poreza.



Na crnoj listi je i Alekandar Toršin, visoki ruski zvaničnik sa prijavljenim vezama sa Nacionalnim udruženjem za puške Amerike (NRA).



Takođe je sankcionisan Putinov zet, šef ruskog savjeta za nacionalnu bezbjednost i bivši premijer Viktor Zubkov.



Ruski državni izvoznik oružja Rosoboronekport, jedna od ciljanih kompanija, izjavila je da su sankcije uvedene kako bi istisle Rusiju sa globalnog tržišta oružja.



Svaka imovina koju imaju pod jurisdikcijom Sjedinjenih Američkih Država je zamrznuta i američkim državljanima je zabranjeno poslovanje s njima, javlja BBC.





(24sata.info)