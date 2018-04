U nesreći autobusa koji je prevozio članove omladinskog hokejaškog tima Humboldt Broncosa, u kanadskoj pokrajini Saskatchewan, poginulo je 14 osoba, kada je u to vozilo udario kamion sa poluprikolicom.

Foto: Twitter

Kanadski list "The Globe and Mail" navodi da su se u autobusu nalazili hokejaši uzrasta od 18 do 21 godine i da je vozilu bilo ukupno 28 osoba, uključujući vozača.



Navodi se da se nesreća desila sinoć u blizini Tisdalea, na 300 kilometara od pokrajinske prijestonice Regine, i da je nekoliko vozila Hitne pomoći u bolnice u tom regionu prevezlo 14 povrijeđenih, od kojih je troje u kritičnom stanju.



Prema navodima lista, hokejaši su putovali na petu utakmicu play-off serije protiv ekipe Nipawina.



Tim Humboldta objavio je saopštenje u kojem je sudar opisan kao "nevjerovatna tragedija".







(24sata.info)