Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je Zapad odbacio međunarodno pravo i primjenjuje taktiku "zavrtanja ruku" protiv mnogih zemalja kako bi ih prisilio da protjeraju ruske diplomate.

Lavrov je istakao da Zapad primjenjuje grube političke provokacije u cilju dalje demonizacije Rusije.



"Slučaj 'Skripalj' je izmišljen i lažiran izgovor za neopravdano protjerivanje ruskih diplomata, bez navođenja dokaza, ne samo sa strane SAD i Britanije, već i mnogih drugih zemalja, kojima je 'zavrnuta ruka' da se priklone toj opciji", rekao je Lavrov na Konferenciji o bezbjednosti u Moskvi.



On je dodao da dugo vremena nije viđeno tako grubo kršenje međunarodnog prava i diplomatskog integriteta, prenio je TASS.



"Nastavićemo da reagujemo adekvatno na takve korake, ali, u isto vrijeme, želimo da se dođe do istine. Insistiramo na suštinskoj i odgovornoj istrazi u skladu sa Konvencijom o hemijskom oružju", rekao je Lavrov.



On je dodao da zemlje Zapada neće moći da ignorišu pitanja koja postavlja Moskva na osnovu te Konvencije.





(SRNA)