Rusija je optužila britanske i američke tajne službe za trovanje bivšeg ruskog dvostrukog špijuna Sergeja Skripala i pozvala Zapad na dijalog kako bi se izbjegla nova Kubanska kriza.

Sergej Skripal / 24sata.info

Moskva je zatražila izvanredni sastanak Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) u Den Haagu u srijedu zbog tog slučaja.



Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji tvrdi da je riječ o "proturuskoj kampanji", izrazio je nadu da će taj sastanak napokon okončati tu aferu koja je izazvala najveći diplomatski sukob Istoka i Zapada od Hladnog rata, prenosi Hina.



Rusija tvrdi da nije kriva za to trovanje i ističe nalaz britanskog laboratorija koji je analizirao upotrijebljeni nervni otrov i zaključio da ne postoje dokazi da potječe iz Rusije.



Laboratorij je potvrdio da je riječ o novičoku, vojnom nervnom otrovu koji se navodno proizvodio u sovjetskim laboratorijima. Istaknuo je također da su za njegovu proizvodnju potrebne "jako složene metode" s kojima može raspolagati samo "državni akter".



Velika Britanija zatražila je od Organizacije za zabranu kemijskog oružja da provjeri njezinu analizu.



Putin tvrdi, međutim, da se supstancu kojom su otrovani Skripal i njegova kći u Salisburyju u Engleskoj može proizvesti "u dvadesetak zemalja svijeta".



Skripal (66) i njegova kći Julija (33) i dalje se nalaze u bolnici. Julija više nije u kritičnom stanju, dok je on stabilno.



Skripal, bivši pukovnik ruske vojnoobavještajne službe GRU, osuđen je u Moskvi 2006. zbog izdaje na 13 godina zatvora, a azil u Britaniji dobio je nakon razmjene špijuna između SAD-a i Rusije 2010.



Ravnatelj ruske tajne službe SVR Sergej Narjškin rekao je u srijedu da su slučaj Skripal "očito fabricirale tajne službe Velike Britanije i Sjedinjenih Država".



Pozvao je da se ne pribjegava sili u međunarodnim odnosima kako situacija ne bi eskalirala do nove Kubanske raketne krize u kojoj su 1962. SAD i Rusija bili na rubu nuklearnog sukoba.



Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ocijenio je u ponedjeljak da bi slučaj "mogao biti u interesu britanske vlade" kako bi skrenula pozornost s Brexita među svojim stanovništvom.



(24sata.info)