Američki predsjednik Donald Trump je objavio da će poslati vojsku na granicu sa Meksikom zbog dolaska migranata, javlja BBC.

Arhiv / 24sata.info

- Od sada ćemo vojno raditi stvari. To će biti veliki korak – najavio je Trump u Bijeloj kući.



On je ranije rekao da će prekinuti pomoć Hondurasu zbog izvještaja o karavanu azilanata koji je krenuo prema Sjedinjenim Američkim Državama.



Trump nije prvi američki predsjednik koji šalje vojsku na južnu granicu. Inače, granicom patrolira granična policija. On je, tokom radnog ručka sa liderima baltičkih država, rekao da je Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini ugrožen ako Meksiko ne prekine talas migranata.

(FENA)